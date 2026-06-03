Aūrale x Jardin 21 – Stands, poésie, performances et DJ sets Jardin21 Paris

Aūrale s’invite au jardin pour une après-midi à la croisée de la poésie, de la délicatesse et de l’ambient ᰔ Entre stands et performances, venez profiter d’un moment hors du temps..

Line up et déroulé :

14h : Tarez (dj)

16h : lectures

16h30 : Elen Huynh (dj)

18h30 : Lectures

19h15 : WTNS & Jean Kapsa (live)

20h-22h : Lady K (dj)

Evénement : 14h-22h

Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

V ́ ́

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h.

Poésies, voix, danses et ambient pour Aūrale ce 14 juin.

Le dimanche 14 juin 2026

de 14h00 à 22h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T22:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/aurale-x-jardin-21-stands-poesie-performances-et-dj-sets



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