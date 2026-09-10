Auray, une histoire de clichés – Photographes et cartes postales d’Auray et ses environs avant 1940, JEP 2026 – Salle Hélène Branche, Auray

Informations pratiques

Auray, une histoire de clichés –

Photographes et cartes postales d’Auray et ses environs avant 1940 Samedi 19 septembre, 14h00 JEP 2026 – Salle Hélène Branche Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plus de 300 cartes postales sur Auray ont été éditées avant 1940.

En se penchant sur ce corpus, abondamment utilisé comme illustration, il s’agit moins de raconter le patrimoine, que de poser un regard « archéologique » sur l’objet lui-même. Nous pourrons ainsi faire la lumière sur des photographes oubliés et une économie encore largement méconnue.

Intervenant : Jérôme Cucarull, historien, président de la Société d’histoire et d’archéologie du pays d’Auray (SHAPA)

JEP 2026 – Salle Hélène Branche Rue du Penher, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.auray.fr/culture-loisirs/vie-associative/vos-demarches/reserver-une-salle-municipale

Plus de 300 cartes postales sur Auray ont été éditées avant 1940

© Archives municipales d’Auray, 4Fi179.