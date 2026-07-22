Aurigny, l’île britannique d’Hitler d’Andy Webb Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 22 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire méconnue d’Aurigny, île britannique annexée par les nazis dans l’objectif d’y créer un camp de concentration. Les déportés sont originaires de plus de trente pays, dont des prisonniers politiques allemands, des prisonniers de guerre soviétiques, des républicains espagnols et des Juifs français mariés à des femmes « aryennes », ayant transité par le camp d’internement de Drancy.
14h: Épisode 1
16h: Épisode 2
Possibilité d’assister à la visite guidée du site historique de l’ancien camp de Drancy entre les deux épisodes.
Royaume‑Uni, documentaire, 43 min (épisode 1) et 42 min (épisode 2), Canal+, Les Chaînes Planète+, 2024.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T14:00:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Drancy (Paris)
- Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945) Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Visite couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 20 septembre 2026
- Les filières d’évasion nazies vers l’Amérique du Sud Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 27 septembre 2026
- Le camp de Drancy, 85 ans après Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 27 septembre 2026