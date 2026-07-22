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Aurigny, l’île britannique d’Hitler d’Andy Webb Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 22 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Aurigny, l’île britannique d’Hitler d’Andy Webb Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
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Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire méconnue d’Aurigny, île britannique annexée par les nazis dans l’objectif d’y créer un camp de concentration. Les déportés sont originaires de plus de trente pays, dont des prisonniers politiques allemands, des prisonniers de guerre soviétiques, des républicains espagnols et des Juifs français mariés à des femmes « aryennes », ayant transité par le camp d’internement de Drancy.

14h: Épisode 1

16h: Épisode 2

Possibilité d’assister à la visite guidée du site historique de l’ancien camp de Drancy entre les deux épisodes.

Réserver

Royaume‑Uni, documentaire, 43 min (épisode 1) et 42 min (épisode 2), Canal+, Les Chaînes Planète+, 2024.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T14:00:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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