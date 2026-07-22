Aurigny, l’île britannique d’Hitler d’Andy Webb Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 22 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire méconnue d’Aurigny, île britannique annexée par les nazis dans l’objectif d’y créer un camp de concentration. Les déportés sont originaires de plus de trente pays, dont des prisonniers politiques allemands, des prisonniers de guerre soviétiques, des républicains espagnols et des Juifs français mariés à des femmes « aryennes », ayant transité par le camp d’internement de Drancy.

14h: Épisode 1

16h: Épisode 2

Possibilité d’assister à la visite guidée du site historique de l’ancien camp de Drancy entre les deux épisodes.

Réserver

Royaume‑Uni, documentaire, 43 min (épisode 1) et 42 min (épisode 2), Canal+, Les Chaînes Planète+, 2024.

Le dimanche 22 novembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T15:00:00+01:00

fin : 2026-11-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-22T14:00:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire

