Visite couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 20 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
Le Mémorial de la Shoah se situe face à la cité de la Muette de Drancy, un lieu destiné à l’origine à la construction de logements sociaux. Réquisitionné par l’Allemagne nazi en 1941, le lieu devient un camp d’internement, puis le principal camp de transit des Juifs déportés de France pendant la guerre. Entre 1942 et 1944, plus de 63 000 Juifs y furent internés avant leur déportation. À partir de juillet 1943, la gare de Bobigny devient le principal lieu de départ vers Auschwitz‑Birkenau. Plus de 22 500 Juifs en partirent. Aujourd’hui, les deux sites préservent et transmettent la mémoire de la Shoah.
DÉROULÉ
Rendez-vous au Mémorial de la Shoah de Drancy à 10 h 30. Visite de 1h15.
Déplacement en transports en commun vers le Mémorial de la gare de déportation de Bobigny (vous serez accompagnés).
Visite du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny. Visite de 1h15.
Il est nécessaire d’avoir un ticket de transport ou un forfait Navigo pour le trajet en bus.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h30 à 13h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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