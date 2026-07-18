Visite à deux voix : La cité-jardin de la Muette à Drancy, de l’utopie moderne à la tragédie (1930-1945) Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 20 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Cette visite propose une plongée dans l’histoire complexe de la cité de la Muette. Conçue comme une cité‑jardin moderne destinée aux classes populaires, elle incarne les utopies urbaines du xxe siècle. Influencés par les idées des Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM), les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods introduisent des innovations majeures en matière de construction. Mais le destin de cette cité bascule sous l’Occupation : pensée comme un lieu d’émancipation sociale, la cité devient un camp d’internement.

Cette visite retrace l’évolution de ce lieu et son destin tragique durant la Seconde Guerre mondiale.

Proposée en partenariat avec l’Association régionale des cités-jardins d’île-de-France et la mairie de Drancy.

Réserver

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h30 à 13h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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