Le camp de Drancy, 85 ans après Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Inaugurée en 1934, la cité de la Muette à Drancy est un vaste ensemble urbain d’habitation moderne. Réquisitionnée pendant la guerre, elle devient en 1941 le principal camp d’internement et de transit des Juifs en France avant leur déportation. Cette rencontre réunira deux historiens ayant largement contribué à l’histoire du camp de Drancy ainsi qu’un auteur qui en propose une lecture renouvelée. À travers leurs travaux et la récente parution d’une BD consacrée à Georges Horan‑Koiransky, témoin majeur du camp, ils reviendront sur l’histoire et la mémoire de ce lieu emblématique.

En présence d’Hervé Duphot, graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée, et des historiens MichelLaffitte et AnnetteWieviorka.

Animée par EduardoCastillo.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

Réserver

À l’occasion du 85e anniversaire de l’ouverture du camp de Drancy

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h15 à 18h30

payant

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T19:15:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T16:15:00+02:00_2026-09-27T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire

