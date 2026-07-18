Destins croisés : Hélène Berr et Charlotte Salomon Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 20 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Internées à Drancy puis déportées à Auschwitz depuis la gare de Bobigny, Hélène Berr et Charlotte Salomon ont laissé des témoignages exceptionnels qui continuent de faire vivre leurs voix. Ce parcours immersif invite à découvrir leurs destins croisés à travers l’écriture, l’art, la musique et la poésie.

Au Mémorial de la Shoah de Drancy, la visite guidée sera ponctuée de lectures du Journal d’Hélène Berr par lacomédienne Maud Landau. Elle se poursuivra au Mémorial de la gare de la déportation de Bobigny par une visite guidée immersive sous la froem d’une déambulation poétique et sonore autour de l’oeuvre de Salomon intitulée Vie ? Ou Théâtre ?.

DÉROULÉ

Rendez-vous au Mémorial de la Shoah de Drancy à 10 h 30. Visite de 1h15.

Déplacement en transports en commun vers le Mémorial de la gare de déportation de Bobigny (vous serez accompagnés).

Visite du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny. Visite de 1h15.

Il est nécessaire d’avoir un ticket de transport ou un forfait Navigo pour le trajet en bus.

Réserver

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h00 à 16h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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