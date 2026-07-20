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Les filières d’évasion nazies vers l’Amérique du Sud Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 27 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Les filières d’évasion nazies vers l’Amérique du Sud Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p>  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ<br>13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris<br>17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris<br>Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  </p>

Grâce à des filières d’évasion, nombre d’entre eux trouvèrent refuge en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Brésil, au Paraguay et au Chili. Qui se trouvait derrière ces réseaux ? Quelles complicités ont rendu ces fuites possibles ? À la lumière d’archives récemment dévoilées, nos invités reviendront sur l’histoire et l’ampleur de ces itinéraires clandestins.

En présence de StéphaneChaumet, auteur et traducteur, et d’Anne Véron, autrice et réalisatrice.

Animée par EduardoCastillo.

Réserver

Comment des milliers de nazis, parmi lesquels Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie ou Walther Rauff, ont-ilsréussi à échapper à la justice après la Seconde Guerre mondiale ?
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h00 à 16h30
payant

  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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