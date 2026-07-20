Les filières d’évasion nazies vers l’Amérique du Sud Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Grâce à des filières d’évasion, nombre d’entre eux trouvèrent refuge en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Brésil, au Paraguay et au Chili. Qui se trouvait derrière ces réseaux ? Quelles complicités ont rendu ces fuites possibles ? À la lumière d’archives récemment dévoilées, nos invités reviendront sur l’histoire et l’ampleur de ces itinéraires clandestins.

En présence de StéphaneChaumet, auteur et traducteur, et d’Anne Véron, autrice et réalisatrice.

Animée par EduardoCastillo.

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Comment des milliers de nazis, parmi lesquels Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie ou Walther Rauff, ont-ilsréussi à échapper à la justice après la Seconde Guerre mondiale ?

Le dimanche 27 septembre 2026

de 14h00 à 16h30

payant

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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