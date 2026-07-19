Témoignage Jean-Victor Cario, rescapé de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Lorsque la guerre éclate, son père Simantov, malgré son engagement dans la Légion étrangère et sa nationalité française, est arrêté en 1941 et déporté en 1942 à Auschwitz, sans retour. Pour protéger ses enfants des rafles, sa mère Odette les confie à une nourrice en Seine‑et‑Marne, où Jean‑Victor vivra plusieurs années dans des conditions rurales difficiles. Après la guerre, Odette se remarie et reconstruit une famille, mais Jean‑Victor ne retrouvera les siens qu’en 1948.

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Jean-Victor Cario, né en 1937 à Paris, grandit dans une famille juive d’origine turque.

Le dimanche 04 octobre 2026

de 16h15 à 18h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T19:15:00+02:00

fin : 2026-10-04T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-04T16:15:00+02:00_2026-10-04T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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