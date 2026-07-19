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Témoignage Jean-Victor Cario, rescapé de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 4 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Témoignage Jean-Victor Cario, rescapé de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
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Lorsque la guerre éclate, son père Simantov, malgré son engagement dans la Légion étrangère et sa nationalité française, est arrêté en 1941 et déporté en 1942 à Auschwitz, sans retour. Pour protéger ses enfants des rafles, sa mère Odette les confie à une nourrice en Seine‑et‑Marne, où Jean‑Victor vivra plusieurs années dans des conditions rurales difficiles. Après la guerre, Odette se remarie et reconstruit une famille, mais Jean‑Victor ne retrouvera les siens qu’en 1948.

Réserver

Jean-Victor Cario, né en 1937 à Paris, grandit dans une famille juive d’origine turque.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 16h15 à 18h30
payant

 

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T19:15:00+02:00
fin : 2026-10-04T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T16:15:00+02:00_2026-10-04T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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