Auschwitz, une histoire de femmes de Johanna Lehr Mémorial de la Shoah Paris
mardi 29 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Gallimard, 2026.
Les 55 femmes du convoi 58 parti de France le 31 juillet 1943, et sélectionnées à l’arrivée à Auschwitz pour devenir cobayes pour des expériences sur la stérilisation, sont en grande majorité tombées aux oubliettes de l’Histoire. Pourtant, l’expérience concentrationnaire de ces Françaises du bloc 10 est très particulière. Comme les autres déportées, elles ont été promises à la mort par les nazis en tant que Juives, mais elles ont été visées en plus dans leur corps de femme. À travers une vaste enquête d’archives et une quinzaine d’entretiens individuels menés avec les enfants de ces femmes, Auschwitz, une histoire de femmes revient sur leurs vies avant le bloc 10, leurs parcours concentrationnaires et, pour les 24 rescapées du groupe, leurs retours en France.
En présence de l’auteure.
En conversation avec XavierMauduit, producteur à France Culture.
Ave le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Les 55 femmes du convoi 58 parti de France le 31 juillet 1943, et sélectionnées à l’arrivée à Auschwitz pour devenir cobayes pour des expériences sur la stérilisation, sont en grande majorité tombées aux oubliettes de l’Histoire.
Le mardi 29 septembre 2026
de 19h30 à 21h00
payant
Tarif : 3€ à 5€
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-29T19:30:00+02:00_2026-09-29T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Summer School du CAP – Créez votre asso pendant les vacances ! Carrefour des Associations Parisiennes Paris 20 juillet 2026
- visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris 20 juillet 2026
- Stage de dessin / peinture : l’anatomie humaine avec modèle vivant Atelier Sedaine Paris 20 juillet 2026
- Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 20 juillet 2026
- Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 20 juillet 2026