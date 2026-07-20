Auschwitz, une histoire de femmes de Johanna Lehr Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Gallimard, 2026.

Les 55 femmes du convoi 58 parti de France le 31 juillet 1943, et sélectionnées à l’arrivée à Auschwitz pour devenir cobayes pour des expériences sur la stérilisation, sont en grande majorité tombées aux oubliettes de l’Histoire. Pourtant, l’expérience concentrationnaire de ces Françaises du bloc 10 est très particulière. Comme les autres déportées, elles ont été promises à la mort par les nazis en tant que Juives, mais elles ont été visées en plus dans leur corps de femme. À travers une vaste enquête d’archives et une quinzaine d’entretiens individuels menés avec les enfants de ces femmes, Auschwitz, une histoire de femmes revient sur leurs vies avant le bloc 10, leurs parcours concentrationnaires et, pour les 24 rescapées du groupe, leurs retours en France.

En présence de l’auteure.

En conversation avec XavierMauduit, producteur à France Culture.

Ave le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

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Les 55 femmes du convoi 58 parti de France le 31 juillet 1943, et sélectionnées à l’arrivée à Auschwitz pour devenir cobayes pour des expériences sur la stérilisation, sont en grande majorité tombées aux oubliettes de l’Histoire.

Le mardi 29 septembre 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T19:30:00+02:00_2026-09-29T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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