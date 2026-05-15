Australie Du Grand Ouest à la Tasmanie Loft Cinémas Châtellerault
Australie Du Grand Ouest à la Tasmanie Loft Cinémas Châtellerault vendredi 27 novembre 2026.
Châtellerault
Australie Du Grand Ouest à la Tasmanie
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 14:30:00
fin : 2026-11-27 16:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Aventures en Australie sauvage, à travers deux régions très différentes L’Australie-Occidentale, le plus grand état australien, un littoral paradisiaque et de grands espaces rouges, semi désertiques, où se cachent les plus grandes mines de fer et d’or. Perth en est la capitale, jeune, riche, isolée. La Tasmanie est l’état australien le plus petit, vallonné et verdoyant comme une Suisse en Australie. C’est tout un art de vivre au milieu des plus hauts arbres du monde, recelant une faune extraordinaire comme des chats marsupiaux, et des diables. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Australie Du Grand Ouest à la Tasmanie
L’événement Australie Du Grand Ouest à la Tasmanie Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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