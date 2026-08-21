Autour de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims

Informations pratiques

Autour de la cathédrale Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00, 18h00 Cathédrale Notre-Dame de Reims Marne

Rendez-vous place du Chapitre (derrière la cathédrale), à côté du banc central

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Partez sur les traces du « quarrel Saint-Michel » à travers quelques vestiges évoquant le quartier des chanoines relié à l’histoire de la Cathédrale : la porte du Chapitre, la porte de la chapelle Saint-Michel et le Trésor.

En compagnie d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.

Cathédrale Notre-Dame de Reims Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.fr Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.

Partez sur les traces du « quarrel Saint-Michel » à travers quelques vestiges évoquant le quartier des chanoines relié à l’histoire de la Cathédrale : la porte du Chapitre, la porte de la chapelle et…

© Ville de Reims