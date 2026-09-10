Autour de la Guitare à Dadi JF Lalanne. Place Grégoire de Tours Brioude
samedi 28 novembre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Autour de la Guitare à Dadi JF Lalanne.
Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
19 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Autour de la guitare à DADI est un concert dans lequel Jean-Félix Lalanne rend un hommage intime à son maître et ami Marcel Dadi.
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr
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English :
Around the Guitar %E0 DADI is a concert in which Jean-F%E9lix Lalanne pays an intimate tribute to his mentor and friend Marcel Dadi.
L’événement Autour de la Guitare à Dadi JF Lalanne. Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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