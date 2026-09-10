Autour de la Guitare à Dadi JF Lalanne. Place Grégoire de Tours Brioude

Informations pratiques

Brioude

Autour de la Guitare à Dadi JF Lalanne.

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

19 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Autour de la guitare à DADI est un concert dans lequel Jean-Félix Lalanne rend un hommage intime à son maître et ami Marcel Dadi.

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr

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English :

Around the Guitar %E0 DADI is a concert in which Jean-F%E9lix Lalanne pays an intimate tribute to his mentor and friend Marcel Dadi.

L’événement Autour de la Guitare à Dadi JF Lalanne. Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne