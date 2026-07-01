AUTOUR DE LA GUITARE PICK & JAZZ, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

AUTOUR DE LA GUITARE PICK & JAZZ Mercredi 3 mars 2027, 19h00 Auditorium de La Batterie Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-03T19:00:00+01:00 – 2027-03-03T20:00:00+01:00

Fin : 2027-03-03T19:00:00+01:00 – 2027-03-03T20:00:00+01:00

Une rencontre virtuose entre picking et jazz, portée par la complicité de trois musiciens d’exception.

Jean-Félix Lalanne et Eric Gombart se réunissent pour un spectacle qui dépasse le simple duo de guitaristes. Ces deux musiciens à la technique sans faille n’en font jamais une démonstration réduite.

Leur complicité touche tous les publics, guitaristes ou non. La diversité des styles – country, jazz, musique celtique, bluegrass, ballades – évite toute monotonie. Leurs compositions originales mêlent arrangements fins et improvisation débridée. Une sensibilité gémellaire et un héritage commun entre picking et jazz les rapprochent. Deux grands guitaristes réunis pour un concert entre « pick and jazz ».

Avec Philippe Rivoallanou-Drevet à la basse et contrebasse, ils en proposent une version en trio.

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4061 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

PICK & JAZZ

©Sébastien St Jean