Autour de la nouvelle place du Colonel Fabien Forêt urbaine de la Place du Colonel Fabien Paris

À l’occasion du réaménagement de la place du Colonel Fabien, la bibliothèque François Villon a organisé en 2025 un cycle de visites et rencontres mettant en valeur l’histoire du quartier et de ses lieux emblématiques (Espace Niemeyer, Siège du parti communiste, Cité Rouge, Ecole Nationale d’Architecture…) avec Histoire et vies du 10e

Alors que la nouvelle place et sa végétation ont éclos au printemps dernier, La Cabane Sonique a créé un site web En lieu et place mêlant photos, textes historiques et podcasts de Labomatiquedonnant voix aux habitants du quartier.

Les partenaires du projet vous convient à une après-midi en plein air : au programme, vernissage de l’exposition de Fabrication Maison mettant en valeur le contenu du site web, ateliers ludiques et déambulation contée et visite.

De 15h30 à 18h

Déambulation contée sur le Boulevard de Belleville sur les traces de la barrière des fermiers généraux et du Colonel Fabien, organisée par Histoire et vies du 10e, puis visite de l’École

Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville, par Catherine Blain, architecte.

Sur

inscription à la bibliothèque François Villon

bibliotheque.francois-villon@paris.fr ou 01 42 41 14 30

De 15h à 18h :

Stand-découverte

de l’association Histoire et Vies du 10e et de la bibliothèque François

Villon : livres et documentation sur l’histoire du quartier

Ateliers sonores

La Cabane Sonique propose une sélection de créations sonores en lien avec l’exposition à travers une expérience d’écoute interactive, accessible à toutes et tous.

L’association LABOmatique invite le public à participer à la réalisation d’un micro-trottoir autour de la place Colonel Fabien : que représente-t-elle ? Place de passage, de rencontre, de promenade ou de distraction ? Un exercice ludique pour en débattre !

exposition, ateliers sonores, déambulation contée, visite

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

Réservation obligatoire pour la déambulation contée et la visite de l’ENSA Belleville.

Tout public. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Forêt urbaine de la Place du Colonel Fabien Place du Colonel Fabien 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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