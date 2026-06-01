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Autour de Marie-Antoinette à Fontainebleau, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Autour de Marie-Antoinette à Fontainebleau, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Autour de Marie-Antoinette à Fontainebleau, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - vestibule Serlio

Adresse : Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Autour de Marie-Antoinette à Fontainebleau Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Muriel Barbier (Château de Fontainebleau, 24 heures de la vie d’une reine. Marie-Antoinette à Fontainebleau, Le Passage, 2026)
Patrick Daguenet (enseignant, historien et conférencier, Les séjours de Marie-Antoinette à Fontainebleau (1770-1786), Akfg, 2016)

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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