Autour du haïku avec Pascal Bouaziz, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Autour du haïku avec Pascal Bouaziz Jeudi 5 mars, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T15:30:00+01:00

Autour du haïku

Lecture / concert / conférence

Avec Pascal Bouaziz, autour de Passages, recueil de poésie, et Haïkus, album de chansons.

Jeudi 5 mars à 14h

Présentation générale puis personnelle de l’histoire et du monde des Haïkus, de Basho à Kerouac, de Sumitaku à Shiki suivi d’un concert solo de 20 minutes et d’un échange avec le public.

Tous publics

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture, concert, conférence autour de « Passages » (recueil de poésie) et » Haïkus » (album de chansons)

© François Wirz