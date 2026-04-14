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Autour du livre La mode aux trousses, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Autour du livre La mode aux trousses, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Autour du livre La mode aux trousses, Château de Fontainebleau, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau

Adresse : Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Autour du livre La mode aux trousses Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Château de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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