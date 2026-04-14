Autour du livre La mode aux trousses, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Autour du livre La mode aux trousses Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Château de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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