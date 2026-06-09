Autour du Monde Grand Kursaal Besançon

Besançon

Autour du Monde

Grand Kursaal 2, place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Brigitte Hermetz, de l’Opéra de Paris, et l’association Petits pas dansés vous présentent Autour du monde , un spectacle dansé par les élèves amateurs et avancés de l’Ecole de danse Brigitte Hermetz.

Voyager sans quitter son fauteuil… A travers les paysages chorégraphiques de l’Italie, la Russie, l’Espagne et l’Orient, embarquez-vous pour un voyage dans l’espace et dans le temps. Entre virtuosité classique et technique néo-classique, entre créations modernes et hommages vibrants aux grands chefs-d’oeuvre du répertoire,

Laissez-vous emporter par la magie d’une danse sans frontières ! .

Grand Kursaal 2, place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpetitspasdanses@gmail.com

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English : Autour du Monde

L’événement Autour du Monde Besançon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON