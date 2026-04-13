Aux origines de l’art ornemental du Maroc médiéval : découvertes inédites à Fès, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau
Aux origines de l’art ornemental du Maroc médiéval : découvertes inédites à Fès, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Aux origines de l’art ornemental du Maroc médiéval : découvertes inédites à Fès Samedi 6 juin, 13h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
« En 2006, une fouille de sauvetage est effectuée à Fès, à l’intérieur de la mosquée Qarawiyyine dont le noyau remonte au IXème siècle. L’opération aboutit à des découvertes exceptionnelles : des niveaux d’occupation scellés et un mobilier marqué par une collection de plâtre sculpté et de peintures murales constituant, par leur nombre, leur diversité et leurs motifs ornementaux, des découvertes inédites qui ouvrent de nouvelles perspectives sur la genèse de l’art ornemental du Maroc médiéval.
Le dialogue tentera de présenter ces découvertes et d’en souligner l’apport à l’appréhension de la genèse de l’art ornemental du Maroc médiéval. »
Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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