Aux petits pieds de la lettre Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Aux petits pieds de la lettre

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:00:00

2025-12-13

Embarquez pour un voyage enchanteur à travers les histoires et les mélodies ! Destinée aux jeunes enfants (1 à 4 ans), cette animation propose un moment de partage autour de comptines joyeuses, de jeux de doigts et d’histoires rigolotes. Les tout-petits seront invités à découvrir le plaisir de la lecture à travers des albums colorés et des chants rythmés. Une belle occasion d’éveiller leur imagination, de renforcer leur langage et de s’amuser tous ensemble. Venez nombreux ! .

