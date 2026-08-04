Avant l’exposition Entrez dans l’univers de Matisse! Espace Socio-Culturel Brioude
lundi 21 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Avant l’exposition Entrez dans l’univers de Matisse!
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 17:45:00
fin : 2026-09-21 19:15:00
Date(s) :
2026-09-21
Une proposition de présentation très imagée de l’exposition Matisse dans l’aventure du tissu , pour mieux apprécier et comprendre les œuvres à voir au Doyenné.
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
A highly imaginative presentation of the exhibition “Matisse in the World of Textiles,” designed to help visitors better appreciate and understand the works on display at the Doyenné.
L’événement Avant l’exposition Entrez dans l’univers de Matisse! Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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