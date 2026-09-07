Avant-Première Ciné-Cool : Le Corset, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Avant-Première Ciné-Cool : Le Corset Dimanche 20 septembre, 15h15 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:06:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:06:00+02:00

Prix Spécial du Jury Un certain regard – Festival de Cannes

Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible.

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637866/D1789910100/VF/ »}]

Le Corset Le Star LE CORSET