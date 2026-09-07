Avant-Première Ciné-Cool : Notre salut, Le Star, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Le Star · Strasbourg
Informations pratiques
Avant-Première Ciné-Cool : Notre salut Samedi 19 septembre, 19h30 Le Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:28:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:28:00+02:00
Septembre 1940. Henri Marre débarque seul à Vichy. Sans connaissances, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte Notre salut qu’il entend faire publier. Henri veut aider à sauver la France de la débâcle, mais peut-être et surtout se sauver de sa propre débâcle…
Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637865/D1789839000/VF/ »}]
Notre salut Le Star NOTRE SALUT
À voir aussi à Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace)
- L’expo du vélo Strasbourg 12 septembre 2026
- Run & Dance Strasbourg 12 septembre 2026
- An mil, aux origines, Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg, Strasbourg 12 septembre 2026
- Ouverture de saison 26/27, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg 15 septembre 2026
- Rencontre avec Clémence Guetté, Kléber Éphémère, Strasbourg 16 septembre 2026