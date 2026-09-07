Avant-Première Ciné-Cool : Notre salut, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Avant-Première Ciné-Cool : Notre salut Samedi 19 septembre, 19h30 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:28:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:28:00+02:00

Septembre 1940. Henri Marre débarque seul à Vichy. Sans connaissances, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte Notre salut qu’il entend faire publier. Henri veut aider à sauver la France de la débâcle, mais peut-être et surtout se sauver de sa propre débâcle…

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637865/D1789839000/VF/ »}]

Notre salut Le Star NOTRE SALUT