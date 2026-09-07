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Avant-première du film « L’âge d’or » en présence du réalisateur, Les Cinoches Desnos, Ris-Orangis

samedi 19 septembre 2026 · Les Cinoches Desnos · Ris-Orangis

Avant-première du film « L’âge d’or » en présence du réalisateur, Les Cinoches Desnos, Ris-Orangis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Cinoches Desnos
Adresse
3 allée Jean Ferrat, 91130 Ris-Orangis
Ville
91130 Ris-Orangis
Département
Essonne
Tarif
Tarif : 4€

Avant-première du film « L’âge d’or » en présence du réalisateur Samedi 19 septembre, 18h00 Les Cinoches Desnos Essonne

Tarif : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, rendez-vous aux Cinoches Desnos à Ris-Orangis pour assister à l’avant-première du film “L’âge d’or”, en présence du réalisateur.

Le synopsis du film

La vie hors-norme de Jeanne Lavaur n’appartient qu’à elle-même. Elle traverse le XXème siècle et défie son destin, depuis son enfance dans la boucherie de ses parents jusqu’à son rêve de devenir comtesse. D’une guerre à l’autre, du Paris des années folles au Brésil, son chemin croise l’Histoire et embrasse le monde, aux côtés de Guillaume de Barante et de l’intrépide Céleste.
La projection se fera en présence du réalisateur (Bérenger Thouin)

Les Cinoches Desnos 3 allée Jean Ferrat, 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France
Pour les Journées européennes du patrimoine, rendez-vous aux Cinoches Desnos à Ris-Orangis pour assister à l’avant-première du film “L’âge d’or”, en présence du réalisateur.

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