Avant-première du film « L’âge d’or » en présence du réalisateur, Les Cinoches Desnos, Ris-Orangis
samedi 19 septembre 2026 · Les Cinoches Desnos · Ris-Orangis
Informations pratiques
Avant-première du film « L’âge d’or » en présence du réalisateur Samedi 19 septembre, 18h00 Les Cinoches Desnos Essonne
Tarif : 4€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Pour les Journées européennes du patrimoine, rendez-vous aux Cinoches Desnos à Ris-Orangis pour assister à l’avant-première du film “L’âge d’or”, en présence du réalisateur.
Le synopsis du film
La vie hors-norme de Jeanne Lavaur n’appartient qu’à elle-même. Elle traverse le XXème siècle et défie son destin, depuis son enfance dans la boucherie de ses parents jusqu’à son rêve de devenir comtesse. D’une guerre à l’autre, du Paris des années folles au Brésil, son chemin croise l’Histoire et embrasse le monde, aux côtés de Guillaume de Barante et de l’intrépide Céleste.
La projection se fera en présence du réalisateur (Bérenger Thouin)
Les Cinoches Desnos 3 allée Jean Ferrat, 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France
Pour les Journées européennes du patrimoine, rendez-vous aux Cinoches Desnos à Ris-Orangis pour assister à l’avant-première du film “L’âge d’or”, en présence du réalisateur.
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