Visite des bassins de régulation des eaux pluviales, Bassin de Ris-Orangis, Ris-Orangis

Informations pratiques

Visite des bassins de régulation des eaux pluviales Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Bassin de Ris-Orangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au coeur d’un bassin de régulation des eaux pluviales !

La Régie Eau Grand Paris Sud vous invite à découvrir le bassin de régulation des eaux pluviales de Ris-Orangis, au cours d’une visite commentée.

Une occasion rare de s’aventurer dans les entrailles de ce lieu ouvert exceptionnellement au public !

Bassin de Ris-Orangis 60 Rue Albert Rémy, 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 91 60 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 19 22 72 »}]

Au coeur d’un bassin de régulation des eaux pluviales !

© Grand Paris Sud / Eric Miranda