Souvenirs du Plan : une histoire de la musique en photos, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

Souvenirs du Plan : une histoire de la musique en photos Samedi 19 septembre, 14h30 Le Plan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette conférence est proposée dans le cadre de l’un des deux thèmes officiels des JEP 2026 : “Patrimoine de la Photographie“.

Depuis sa découverte de l’ancien Plan lors du concert des Fleshtones en 1985, Marc Delavaud alias Marco est devenu le porteur d’une mémoire visuelle et musicale du Plan de 1984 autant que de celui de 2014, au point d’être aujourd’hui le photographe officiel de la salle.

Dans le cadre d’une conversation avec le directeur Ndero Sou Ngadoy, illustrée par quelques-unes des milliers de photos qu’il a prises au cours du temps, il partagera ses souvenirs musicaux et ses anecdotes sur la longue et mythique histoire de ce restaurant d’insertion devenu une Scène de Musiques Actuelles labellisée par le ministère de la Culture.

Le Plan 1 avenue Louis Aragon 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 https://leplan.com/home/ Le Plan est un équipement culturel de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud. Située à Ris-Orangis, cette scène reconnue des musiques actuelles regroupe : une salle de concert, un lieu de création proposant des résidences et mettant à disposition des studios. Le projet du Plan est également au cœur de son territoire, avec une volonté affichée d’organiser des actions culturelles en direction de tous les publics. La programmation au Plan couvrira le vaste champ des Musiques Actuelles, avec une volonté de décloisonnement des genres et d’y intégrer de nouvelles formes d’expressions associées comme les arts visuels et numériques. Une offre équilibrée de spectacles, entre artistes de renommées internationales et nationales, et de découvertes de groupes émergents, pour représenter toutes les facettes des Musiques Actuelles.

Cette conférence est proposée dans le cadre de l’un des deux thèmes officiels des JEP 2026 : “Patrimoine de la Photographie“.

©Marc Delavaud