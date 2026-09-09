Avant-première Fini de rire ! Cinéma Le Navire Valence
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Avant-première Fini de rire !
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Avant-première du documentaire FINI DE RIRE ! suivie d’une retransmission en direct animée par Marine Riou, membre du collectif Zapper Bolloré.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Preview of the documentary *FINI DE RIRE!*, followed by a live broadcast hosted by Marine Riou, a member of the Zapper Bolloré collective.
L’événement Avant-première Fini de rire ! Valence a été mis à jour le 2026-08-05 par Valence Romans Tourisme
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