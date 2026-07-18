Avant première – La prochaine exposition du musée des Beaux-Arts se dévoile !, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Avant première – La prochaine exposition du musée des Beaux-Arts se dévoile ! Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h15, 16h30, 17h30 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 30 minutes – Rendez-vous en bas de l’escalier d’honneur (rez-de-chaussée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Baptiste Cottard, chargé des collections scientifiques et techniques à l’Université Bourgogne Europe et Myriam Fèvre, commissaire de l’exposition
« Décortiqués. Leçon d’anatomie dans les collections dijonnaises », vous présenteront deux œuvres choisies. Elles dévoilent le sujet de l’exposition qui relève tant des sciences que de l’art : la leçon d’anatomie.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Baptiste Cottard, chargé des collections scientifiques et techniques à l’Université Bourgogne Europe et Myriam Fèvre, commissaire de l’exposition
© Philippe Bornier
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