Avant-première Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Avant-première Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon jeudi 27 août 2026.
Avant-première
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-27
La banalité du bien (voyage dans la France des Justes), en présence du réalisateur, Stéphane Benhamou.
.
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La banalité du bien (voyage dans la France des Justes), with director Stéphane Benhamou.
L’événement Avant-première Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon