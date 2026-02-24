Avant-première Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Avant-première

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27

La banalité du bien (voyage dans la France des Justes), en présence du réalisateur, Stéphane Benhamou.

.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La banalité du bien (voyage dans la France des Justes), with director Stéphane Benhamou.

L’événement Avant-première Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon