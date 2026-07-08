Avant-première LES SURVIVANTS DU CHE Cinéma Le Navire Valence
jeudi 3 septembre 2026 · Cinéma Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Avant-première LES SURVIVANTS DU CHE
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 18:15:00
fin : 2026-09-03 18:15:00
Date(s) :
2026-09-03
Séance précédée d’une conférence sur la figure du Che dans la BD. En présence du réalisateur et des membres du studio d’animation Les Astronautes. Accompagnée d’une sélection d’ouvrages et de dédicaces proposée par la librairie La Licorne.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The screening will be preceded by a talk on the portrayal of Che in comics. Featuring the director and members of the animation studio Les Astronautes. Accompanied by a selection of books and book signings hosted by La Licorne bookstore.
L’événement Avant-première LES SURVIVANTS DU CHE Valence a été mis à jour le 2026-07-27 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier enfants Initiation à la mosaïque Musée de Valence Valence 5 août 2026
- Visite guidée Les canaux du Charran Entrée du Lycée Camille Vernet Valence 6 août 2026
- Visite guidée Influences venues d’ailleurs Maison des têtes Valence 7 août 2026
- Scène ouverte et soirée mousse Les Estivales Maison pour tous du Plan Valence 7 août 2026
- Atelier scrapbooking Tamper & Yummy Valence 8 août 2026