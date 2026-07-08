Avant-première LES SURVIVANTS DU CHE Cinéma Le Navire Valence

Informations pratiques

Valence

Avant-première LES SURVIVANTS DU CHE

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 18:15:00

fin : 2026-09-03 18:15:00

Date(s) :

2026-09-03

Séance précédée d’une conférence sur la figure du Che dans la BD. En présence du réalisateur et des membres du studio d’animation Les Astronautes. Accompagnée d’une sélection d’ouvrages et de dédicaces proposée par la librairie La Licorne.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

The screening will be preceded by a talk on the portrayal of Che in comics. Featuring the director and members of the animation studio Les Astronautes. Accompanied by a selection of books and book signings hosted by La Licorne bookstore.

L’événement Avant-première LES SURVIVANTS DU CHE Valence a été mis à jour le 2026-07-27 par Valence Romans Tourisme