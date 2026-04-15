Avant-Première : Soumsoum la nuit des astres, Star, Strasbourg

Avant-Première : Soumsoum la nuit des astres Lundi 20 avril, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T20:15:00+02:00 – 2026-04-20T22:16:00+02:00

Fin : 2026-04-20T20:15:00+02:00 – 2026-04-20T22:16:00+02:00

Dans un village isolé du Tchad, Kellou est traversée par des visions qu’elle ne comprend pas. Grâce à sa rencontre avec Aya, une exilée aux secrets douloureux, elle va découvrir une autre façon de regarder son passé, ses rêves et son village. Mais en prenant la défense d’Aya, que le chef du village tente de chasser, elle se heurte à la peur et à la colère des habitants, et devra se battre pour ne pas renoncer à sa liberté.

→ Découvrez une nouvelle application interactive : Le MovieMaton. À la fin de la séance, prenez quelques minutes pour partager votre avis sur le film grâce à cet outil innovant !

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F635445/D1776708900/VO/ »}]

Soumsoum la nuit des astres Le Star SOUMSOUM LA NUIT DES ASTRES