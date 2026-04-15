Rencontre avec Serena Giuliano, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Serena Giuliano Mercredi 15 avril, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Après Mamma Maria, Ciao Bella ou encore Villa Gloria, venez découvrir le nouveau roman de Serena Giuliano.

Ambre a tout pour être heureuse : un métier qu’elle aime au milieu d’adolescents en pleine crise, Manuela, sa meilleure amie excentrique, des sœurs jumelles qu’elle chérit comme une mère, et un drôle d’animal de compagnie à l’aile brisée.

Alors, elle ne comprend pas ce manque d’énergie qui la plaque au fond de son lit et cette lassitude pour tout ce qui faisait le sel de sa vie. « Dépression », lui dit le médecin.

Elle, dépressive ?…

Manuela prend les choses en main et l’expédie en Sicile, où sa cousine organise des retraites spirituelles. La spiritualité, ce n’est pas trop le truc d’Ambre ; mais le soleil, la mer, une vespa, Stromboli, les cannoli… Pourquoi pas, au fond. Cela pourrait lui redonner envie de vivre, tout simplement.

Venez découvrir Volare de Serena Giuliano publié aux éditions Calmann-Lévy

Photographie : © Astrid di Crollalanza

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-serena-giuliano-1986313128036 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Après Mamma Maria, Ciao Bella ou encore Villa Gloria, venez découvrir le nouveau roman de Serena Giuliano. Am … Rencontre-Dédicace