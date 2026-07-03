Avant-premières ! 11e édition au Balzac Le Balzac Paris

Informations pratiques

En présence du réalisateur

et du philosophe Geoffroy de Lagasnerie

LA CONSCIENCE POLITIQUE de Léolo Victor-Pujebet

France | 2027 | 1h11 | VF

La Conscience Politique identifie et répond à la violence de nos institutions à travers l’œuvre

du philosophe Geoffroy de Lagasnerie. Ce film est

une invitation à la lutte, pensée aux côtés d’Assa

Traoré, Edouard Louis, Didier Eribon et d’autres

alliés, engagés pour ouvrir la voie à une

émancipation collective.

Le Balzac vous invite à découvrir avant tout le monde La Conscience Politique de Léolo Victor-Pujebet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T20:30:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00

Le Balzac 1, rue Balzac 75008 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis



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