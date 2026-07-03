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Avant-premières ! 11e édition au Balzac Le Balzac Paris

vendredi 3 juillet 2026 · Le Balzac · Paris

Avant-premières ! 11e édition au Balzac Le Balzac Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Le Balzac
Adresse
1, rue Balzac
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 12 euros.</p>

En présence du réalisateur
et du philosophe Geoffroy de Lagasnerie

LA CONSCIENCE POLITIQUE de Léolo Victor-Pujebet
France | 2027 | 1h11 | VF

La Conscience Politique identifie et répond à la violence de nos institutions à travers l’œuvre
du philosophe Geoffroy de Lagasnerie. Ce film est
une invitation à la lutte, pensée aux côtés d’Assa
Traoré, Edouard Louis, Didier Eribon et d’autres
alliés, engagés pour ouvrir la voie à une
émancipation collective.

Le Balzac vous invite à découvrir avant tout le monde La Conscience Politique de Léolo Victor-Pujebet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h30 à 22h00
payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:30:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00

Le Balzac 1, rue Balzac  75008 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis


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