Avant-premières ! 11e édition au Balzac Le Balzac Paris
vendredi 3 juillet 2026 · Le Balzac · Paris
Informations pratiques
En présence du réalisateur
et du philosophe Geoffroy de Lagasnerie
LA CONSCIENCE POLITIQUE de Léolo Victor-Pujebet
France | 2027 | 1h11 | VF
La Conscience Politique identifie et répond à la violence de nos institutions à travers l’œuvre
du philosophe Geoffroy de Lagasnerie. Ce film est
une invitation à la lutte, pensée aux côtés d’Assa
Traoré, Edouard Louis, Didier Eribon et d’autres
alliés, engagés pour ouvrir la voie à une
émancipation collective.
Le Balzac vous invite à découvrir avant tout le monde La Conscience Politique de Léolo Victor-Pujebet dans le cadre de la 11e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 5 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:30:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00
Le Balzac 1, rue Balzac 75008 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis
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