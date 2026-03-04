Avant-Scène, Bibliothèque Victor-Hugo, Le Chesnay-Rocquencourt
Avant-Scène, Bibliothèque Victor-Hugo, Le Chesnay-Rocquencourt samedi 21 mars 2026.
Avant-Scène Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Victor-Hugo Yvelines
Entrée libre
Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00
Bibliothèque Victor-Hugo 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Rencontre avec Valérie Demay, créatrice de la pièce de théâtre « Les Rochambelles »
Ville du Chesnay-Rocquencourt