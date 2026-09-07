Avec L’Ensemble Gabriel, le patrimoine rencontre le spectacle vivant, Fresselines, Fresselines

Informations pratiques

Avec L’Ensemble Gabriel, le patrimoine rencontre le spectacle vivant 19 et 20 septembre Fresselines Creuse

Participation libre, dont une partie sera reversée au profit de la restauration de la chapelle Saint-Gilles des Forges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des intermèdes musicaux de 30 minutes seront proposés entre les visites commentées de deux lieux emblématiques de Fresselines.

Le samedi, rendez-vous à l’église Saint-Julien à 14h30, 15h30 et 16h30.

Le dimanche, les musiciens se produiront à la chapelle Saint-Gilles des Forges à 14h30 et 16h30.

Les œuvres anciennes dialogueront avec l’acoustique remarquable de ces édifices, offrant un moment d’émotion et de partage dans le prolongement de la découverte du patrimoine de Fresselines. Entre histoire, richesse artistique et spectacle vivant, ces représentations invitent chacun à porter un regard nouveau sur ce patrimoine, où la pierre, la peinture et la musique se répondent pour faire vivre la mémoire du territoire.

Créé en 1995, l’Ensemble Gabriel porte un regard moderne et vivant sur les répertoires traditionnels, de la Renaissance et de l’époque baroque, tout en faisant découvrir des compositeurs parfois moins connus.

Ce collectif réunit des artistes, improvisateurs et comédiens professionnels, diplômés de conservatoires et musiciens de renommée internationale. Il se produit dans de nombreux lieux patrimoniaux français, notamment en Creuse, région chère à la famille Renard, qui assure la direction de l’ensemble.

Au programme : une sonate de G. Fr. Telemann, une canzon de Cima, un air d’opéra de Vivaldi, un extrait de la messe Pange lingua, un air anonyme anglais du XIIIe siècle, un air du XVIe siècle et d’autres œuvres.

https://www.ensemblegabriel.com/

Fresselines Place de l’église, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.ensemblegabriel.com/ »}]

Intermèdes musicaux de 30 minutes, intercalés entre les visites commentées des 2 lieux emblématiques de Fresselines :

©Ensemble Gabriel