[Spécial scolaires] À la découverte de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Chapelle Saint-Gilles, Fresselines

Informations pratiques

[Spécial scolaires] À la découverte de la chapelle Saint-Gilles des Forges Vendredi 18 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Gilles Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

A la découverte de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Fresselines

Les élèves du groupe scolaire visiteront la chapelle Saint-Gilles des Forges, édifiée au XIIe siècle, dotée d’une voûte peinte d’un décor rarissime daté de 1631. L’édifice nécessite des restaurations conséquentes que l’association « Renaissance de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Fresselines » nouvellement créée mettra en œuvre.

Une manière ludique et pédagogique de découvrir le patrimoine architectural local, les éléments architecturaux et décoratifs, son histoire, et de voir les dommages causés par le temps et les métiers qui s’attachent à les restaurer.

Chapelle Saint-Gilles Les Forges, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine

A la découverte de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Fresselines

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