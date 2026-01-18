Exposition Carte Blanche Jean-François JULLIEN Fresselines
Exposition Carte Blanche Jean-François JULLIEN
Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-01
Empreintes gravées
La gravure a plus de liens de parenté avec la sculpture indirecte qu’on ne le croit. Le travail sur le métal, et les notions d’empreintes négatives leur sont communs. La préférence de l’artiste travailler le tracé et la ligne bien nette pour traiter ses représentations toujours narratives à la facture surréaliste et fantastique teintée d’onirisme, d’ironie et d’angoisse existentielle et parfois aussi de satire engagée. L’humour même grinçant et la dérision sont indispensables à l’artiste. Dans ses projections gravées, de nombreux personnages sont incorporés humains, hybrides, et animaux naturalistes ou fictifs
Aux horaires d’ouverture de l’Espace Monet Rollinat .
Espace Monet Rollinat Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73 emr@ccpaysdunois.fr
English : Exposition Carte Blanche Jean-François JULLIEN
