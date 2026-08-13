Journées du patrimoine 2026 – Fresselines fête son patrimoine

Informations pratiques

CREATIONS ET ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES :

– Découverte de la collection de peintures de la mairie

A partir de 1992, la salle des mariages de la mairie de Fresselines a été mise à disposition pour des expositions individuelles en période estivale. Plutôt qu’une participation financière, la mairie a demandé à chaque artiste de faire don à la commune d’une oeuvre de son choix.

C’est ainsi que s’est constitué au fil du temps un patrimoine artistique de plus d’une centaine d’oeuvres, témoignage de la reconnaissance et de la sympathie des peintres pour Fresselines, perpétuant ainsi sa riche tradition artistique.

Présentation exceptionnelle d’une sélection d’œuvres de 14h à 18h avec visites commentées à 14h30 – 15h30- 16h30.

Mairie, salle des mariages et salle du conseil, 6 rue Maurice Rollinat, 23450 Fresselines.

– Raconte-moi Fresselines, balade théâtralisée créée par quatre étudiants du Master valorisation du patrimoine et développement territorial, fruit d’un partenariat entre Les Amis de Fresselines et les deux centres de formation l’Université de Limoges et le lycée agricole d’Ahun.

L’itinéraire « Raconte-moi Fresselines » est un parcours pédestre, d’une longueur d’environ 2km, conçu pour traverser le bourg de Fresselines en mettant en valeur ses richesses patrimoniales. Il s’organise autour de trois grandes thématiques qui structurent la visite : l’histoire artistique et la présence des peintres, la vie locale à travers les siècles, et les éléments architecturaux caractéristiques de la commune.

Rendez-vous sur la place de l’église pour deux balades chaque jour à 11h et 15h.

Réservation souhaitée sur : resa.racontemoifresselines@gmail.com

– Ouverture exceptionnelle de « La Grange » l’atelier-musée du peintre Gaston Thiéry.

Pratiquant toute forme d’art : peinture, dessin, cartons de tapisseries, décor de théatre et également comédien, Gaston Thiéry (1922-2013), est intimement lié au bouillonnement artistique de Fresselines. Peintre pleinairiste, dans la continuité de l’Ecole de Crozant, il a fait connaitre les paysages de la Vallée de la Creuse au-delà des frontières, avec ses oeuvres présentes dans les collections publiques et privées en France et à l’étranger, aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Venez découvrir, avec la collection de tableaux, tapisseries d’Aubusson, croquis originaux, et le film « Naissance d’un tableau », l’univers lumineux et poétique de Gaston Thiéry, présenté par son petit-fils, Pierre Souverain.

Ouverture de 14h à 18h30.

6 rue Léon Detroy, 23450 Fresselines

– Avec L’Ensemble Gabriel, le patrimoine rencontre le spectacle vivant.

Intermèdes musicaux de 30 minutes, intercalés entre les visites commentées des 2 lieux emblématiques de Fresselines :

samedi : église Saint-Julien à 14h30 – 15h30 et 16h30

dimanche : chapelle Saint-Gilles des Forges à 14h30 et 16h30

Les musiciens proposeront un voyage musical où les œuvres anciennes dialogueront avec l’acoustique remarquable des lieux, offrant un moment d’émotion et de partage qui viendra magnifiquement prolonger la découverte du patrimoine de Fresselines. Entre découverte historique, richesse artistique et spectacle vivant, ces représentations invite chacun à porter un regard nouveau sur le patrimoine de Fresselines, où la pierre, la peinture et la musique se répondent pour faire vivre la mémoire de notre territoire.

Créé en 1995, l’Ensemble Gabriel propose au spectateur un regard moderne et vivant sur le répertoire musical traditionnel, Renaissance et baroque, interprétant aussi des compositeurs parfois moins connus.

Ce collectif d’artistes, improvisateurs et comédiens, sont tous professionnels, diplômés de conservatoires et musiciens internationaux. Il se produit dans de nombreux lieux patrimoniaux français et souvent en Creuse, une région de cœur pour la famille Renard, à la direction de cet ensemble.

Au programme : Sonate de G.Fr.Telemann – Ocanzon de Cima – Air d’opéra de Vivaldi – Extrait de la messe Pange lingua – Air anonyme Anglais du XIIIe siècle – Air du XVIe siècle…

Participation libre, dont une partie sera reversée au profit de la restauration de la chapelle Saint-Gilles des Forges.

https://www.ensemblegabriel.com/

LES AMIS DE FRESSELINES FERONT VISITER :

– L’église Saint-Julien, ouverte de 10h à 18h30 avec visite commentée à partir de 14h30, au fil de l’arrivée des visiteurs, par Hedwige de Croutte, présidente des Amis de Fresselines, village d’artistes.

Edifiée au XIIe siècle par les moines cisterciens de l’abbaye d’Aubepierre à Measnes, l’église fut remaniée au XVe siècle. Elle est consacrée à Saint-Julien de Brioude, dont la statue en pierre polychrome trône à l’intérieur de l’église.

Son clocher, de forme originale, bien qu’assez usitée au XVe siècle, se compose d’une tour carrée avec couverture arrondie, surmontée d’une tourelle et d’un clocheton couverts en bardeaux.

L’intérieur comporte des éléments anciens, tels les objets liturgiques composant le « trésor » et des créations contemporaines : deux sculptures en bois d’Anna Quinquaud (1890-1984), sculptrice dont la famille est originaire de Lafat (Creuse), deuxième premier grand prix de Rome en sculpture de 1924.

Trois vitraux modernes, réalisés par Didier Bourdeau, maitre verrier renommé, évoquent les symboles de Saint-Julien et des maçons de la Creuse.

Le chevet de l’église est orné, à gauche, d’un buste en bronze de Claude Monet, offert par les Amis de Fresselines, érigé en 2019, pour célébrer son séjour à Fresselines en 1889. Réalisé par Danièle Berthold, diplômée de l’école des Beaux-Arts de Metz, il représente, fait unique, le peintre à 49 ans, âge qu’il avait lors de son séjour fresselinois. Il repose sur un piédestal en granit réalisé par Didier Fauguet, sculpteur sur pierre de Saint-Plantaire (Indre), Meilleur Ouvrier de France.

A droite, le bas-relief « Dernière Vision » en pierre et marbre sculptés est l’oeuvre d’Auguste Rodin, pour honorer la mémoire de Maurice Rollinat, qui vécut à Fresselines de 1883 à 1903. Il fut commandé, après la mort du poète, par une association d’amis et inauguré en 1906.

– Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Saint-Gilles des Forges, 14h30-18h.

Visite commentée par Noëlle Bertrand, historienne et membre de la Société des Sciences de la Creuse, auteure de l’étude Le décor intérieur de la chapelle des Forges de Fresselines.

Samedi à 15h30 et dimanche à 15h.

Cette chapelle d’aspect modeste, ne laisse rien présager de la richesse de son décor intérieur. Edifiée au XIIe siècle, sa voûte est recouverte d’un lambris peint d’un décor d’allégories des Litanies de la Vierge. On ignore tout du commanditaire et de son artiste. Ce plafond exceptionnel et quasiment unique en France, daté de 1631, est composé de nombreux médaillons qui se détachent sur le rare fond « sang de bœuf ».

La chapelle, est Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 13 février 2004.

L’association « Renaissance de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Fresselines» vient d’être créée pour mettre en œuvre sa restauration.