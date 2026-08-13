AGENDA · Fresselines
Journées du patrimoine 2026 Fresselines Fresselines
samedi 19 septembre 2026 · Fresselines
Informations pratiques
Fresselines fête son patrimoine avec des animations et créations exceptionnelles.
Une belle fête du patrimoine animée et chaleureuse à ne pas manquer. Réservez votre week-end, nous vous attendons à Fresselines, un bourg où il fait bon DECOUVRIR, VISITER, RENCONTRER, ECHANGER !
À voir aussi à Fresselines (Creuse)
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- Exposition Carte Blanche Jean-François JULLIEN Espace Monet Rollinat Fresselines 1 septembre 2026
- 5ème Journées Internationales du collage Espace Monet Rollinat Fresselines 1 septembre 2026
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