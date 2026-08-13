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Journées du patrimoine 2026 Fresselines Fresselines

samedi 19 septembre 2026 · Fresselines

Journées du patrimoine 2026 Fresselines Fresselines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
17:00
Lieu
Fresselines
Adresse
Le bourg
Ville
23450 Fresselines
Département
Creuse

Fresselines fête son patrimoine avec des animations et créations exceptionnelles.
Une belle fête du patrimoine animée et chaleureuse à ne pas manquer. Réservez votre week-end, nous vous attendons à Fresselines, un bourg où il fait bon DECOUVRIR, VISITER, RENCONTRER, ECHANGER !

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