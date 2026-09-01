Journées du patrimoine à Fresselines Fresselines
samedi 19 septembre 2026 · Fresselines
Informations pratiques
Fresselines
Journées du patrimoine à Fresselines
Le bourg Fresselines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
DECOUVERTE DE LA COLLECTION DE PEINTURES DE LA MAIRIE
Présentation exceptionnelle d’une sélection d’œuvres avec visites commentées à 14h30 15h30- 16h30.
Tél. 05.55.89.70.46
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA GRANGE L’ATELIER MUSEE DU PEINTRE GASTON THIERY
Son petit-fils, Pierre Souverain, présentera une exposition de tableaux, tapisseries d’Aubusson, croquis originaux ainsi que le film Naissance d’un tableau.
PARCOURS RACONTE MOI FRESSELINES balade théâtralisée à 11h et 15h les 2 jours
OUVERTURE DE L’EGLISE SAINT-JULIEN
avec visite commentée à partir de 14h30, de 10h à 18h30 Gratuit
CHAPELLE SAINT-GILLES (chapelle des Forges)
15H30 samedi 15h dimanche -Visites guidées par Noëlle Bertrand Gratuit .
Le bourg Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 88 58
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English : Journées du patrimoine à Fresselines
L’événement Journées du patrimoine à Fresselines Fresselines a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Pays Dunois
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