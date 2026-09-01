Informations pratiques

Fresselines

Journées du patrimoine à Fresselines

Le bourg Fresselines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

DECOUVERTE DE LA COLLECTION DE PEINTURES DE LA MAIRIE

Présentation exceptionnelle d’une sélection d’œuvres avec visites commentées à 14h30 15h30- 16h30.

Tél. 05.55.89.70.46

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA GRANGE L’ATELIER MUSEE DU PEINTRE GASTON THIERY

Son petit-fils, Pierre Souverain, présentera une exposition de tableaux, tapisseries d’Aubusson, croquis originaux ainsi que le film Naissance d’un tableau.

PARCOURS RACONTE MOI FRESSELINES balade théâtralisée à 11h et 15h les 2 jours

OUVERTURE DE L’EGLISE SAINT-JULIEN

avec visite commentée à partir de 14h30, de 10h à 18h30 Gratuit

CHAPELLE SAINT-GILLES (chapelle des Forges)

15H30 samedi 15h dimanche -Visites guidées par Noëlle Bertrand Gratuit .

Le bourg Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 09 88 58

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English : Journées du patrimoine à Fresselines

L’événement Journées du patrimoine à Fresselines Fresselines a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Pays Dunois