Visite commentée de l’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Fresselines

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Julien 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Creuse

Entrée libre. Gratuit. Départ des visites selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À partir de 14h30, Hedwige de Croutte, présidente des Amis de Fresselines, proposera des visites commentées au fil de l’arrivée des visiteurs.

L’église est consacrée à saint Julien de Brioude, dont une statue en pierre polychrome est conservée à l’intérieur. Son clocher, de forme originale mais relativement répandue au XVe siècle, se compose d’une tour carrée à la couverture arrondie, surmontée d’une tourelle et d’un clocheton couverts de bardeaux.

L’édifice abrite plusieurs éléments anciens, notamment les objets liturgiques qui composent son « trésor », ainsi que des créations contemporaines. Deux sculptures en bois d’Anna Quincaud et trois vitraux modernes réalisés par le maître verrier Didier Bourdeau évoquent les symboles de saint Julien et des maçons de la Creuse.

À gauche du chevet se dresse un buste en bronze de Claude Monet, offert par les Amis de Fresselines et installé en 2019 pour commémorer le séjour du peintre dans le village en 1889. Réalisée par Danièle Berthold, cette œuvre représente Monet à l’âge de 49 ans, âge qu’il avait lors de son passage à Fresselines. Le buste repose sur un piédestal en granit conçu par Didier Fauguet, sculpteur sur pierre et Meilleur Ouvrier de France.

À droite, un bas-relief réalisé par Auguste Rodin en 1906 rappelle l’amitié qui unissait le sculpteur à Claude Monet et à Maurice Rollinat, poète installé à Fresselines de 1883 à 1903.

Un avant-goût du patrimoine de Fresselines.

https://lesamisdefresselinesencreuse.org/patrimoine-bati-et-sculpte/

Église Saint-Julien Église Saint-Julien, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 89 70 46 [{« link »: « https://lesamisdefresselinesencreuse.org/patrimoine-bati-et-sculpte/ »}] Édifiée vers 1160 par les moines cisterciens de l’abbaye d’Aubepierre à Measnes, elle a été agrandie et rénovée aux XIV et XVe siècles.

L’église se compose de trois travées, séparées par des arcs-doubleaux. La voûte entre chaque arc-doubleau est soutenue par des nervures croisées de style ogival.

La fenêtre du cœur, surmontée d’un tympan avec rosace est divisée en deux parties ornées de vitraux représentant saint Julien et sainte Madeleine.

L’église est consacrée à saint Julien de Brioude, dont la statue en pierre polychrome est située au dessus de la porte donnant sur la place.

Visite commentée à partir de 14h30, au fil de l’arrivée des visiteurs, par Hedwige de Croutte, présidente des Amis de Fresselines

© CB