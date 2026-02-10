Avec les mots de George Sand Saint-Amand-Montrond
Avec les mots de George Sand Saint-Amand-Montrond mercredi 23 septembre 2026.
Avec les mots de George Sand
31 cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
#CD18 Avec les mots de George Sand
Grâce au matériel du Fablab de la Microfolie, personnalisation de t.shirts et tote bags avec des citations de George Sand. Choix des citations par les participants
A partir de 12 ans Adolescents et adultes 0 .
31 cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 97 bibliotheque@ville-saint-amand-montrond.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 In the words of George Sand
L’événement Avec les mots de George Sand Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY