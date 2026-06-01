Avec une âme de soie bleue. Le portrait du costume des Médicis vu par Gaylord Brouhot (1981-2024), Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Avec une âme de soie bleue. Le portrait du costume des Médicis vu par Gaylord Brouhot (1981-2024) Samedi 6 juin, 14h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:45:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:45:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Joana Barreto, Luisa Capodieci, Damien Delille, Isabelle Paresys, Le portrait du costume des Médicis, Presses Universitaires du Septentrion (coll. Modes et apparences : questions d’histoire), à paraître

Avec une âme de soie bleue. Le portrait du costume des Médicis vu par Gaylord Brouhot (1981-2024).

De la robe d’Eléonore de Tolède à celle de Catherine de Médicis, entre velours et brocarts, la plume alerte de Gaylord Brouhot montre la maestria du peintre et dévoile ses secrets. Le décès prématuré de l’auteur a arrêté la publication de son immense travail sur le portrait du costume des Médicis (XVIe-XVIIe siècle). La collection Modes et apparences : questions d’histoire des Presses Universitaires du Septentrion de Lille, qui devait l’accueillir, poursuit son engagement avec une édition posthume prévue pour 2026. Nous en restituons les enjeux scientifiques et éditoriaux en ‘ouvrant’ l’extraordinaire garde-robe médicéenne.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art