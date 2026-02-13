Aventure photo Brame du Cerf, Market Argelès Gazost, Argelès-Gazost

Aventure photo Brame du Cerf 15 septembre – 10 octobre Market Argelès Gazost Hautes-Pyrénées

Tarifs : Adulte 280€

Début : 2026-09-15T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T14:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T14:30:00+02:00

À l’automne, la forêt et la montagne résonne d’un chant profond : le brame du cerf. Pendant deux jours d’immersion, partez à la rencontre du plus grand cervidé de France, dans une ambiance vibrante de mystère et de puissance. Sous les ors flamboyants des sous-bois, vous observerez ce rituel sauvage, entre sons rauques, parades et silhouettes furtives. À l’affût, vous apprenez à capter l’intensité de ces instants rares, guidé dans votre approche et vos réglages. La nuit venue, vous dormez au plus près du territoire du cerf, sous tente ou en cabane, bercé par les sons de la forêt.

‍ ‍ Départ assuré dès 2 participants.

La photographie animalière exige discrétion et respect. Cette prestation vise avant tout l’observation des espèces dans leur milieu naturel. Le bien-être de la faune est une priorité. Chaque sortie se fait avec attention, pour éviter tout dérangement.

Programme :

J1 RDV au parking du Carrefour Market à Argelès-Gazost à 13h00. Un covoiturage est organisé jusqu’au départ de l’aventure. Une fois sur place, nous partons chercher du bois et nous montons le campement pour la nuit. Une randonnée d’approche nous permet de rejoindre les places de brame. Nous montons l’affût, puis l’attente commence pour admirer le spectacle de la nature. Le retour au campement se fait à la lueur des dernières lumières du soleil. Nous mangeons au coin du feu accompagné d’une ambiance chaleureuse. Le lendemain, nous nous réveillons avant le lever du soleil. Après un petit-déjeuner, nous partons rejoindre l’affût de la veille. Nous revenons au campement pour ranger le matériel.

J2 Retour le J2 entre midi et 13h00. Le programme est à titre indicatif et il pourra être modifié.

️ Dénivelé positif : 300m

Distance total (2 jours) : 7km

️ dîner J1 et petit-déjeuner J2 inclus. Prévenir l’organisateur de tout régime alimentaire spécifique (allergies, intolérances, …)

Durée : 23h00

Activité organisée par Hadrien – Accompagnateur Montagne et photographe naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/aventure-photo-brame-du-cerf-3860

