Aventures et découvertes Aux sommets du monde Le village Roussas
mercredi 23 septembre 2026 · Le village · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Aventures et découvertes Aux sommets du monde
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Projection Diaporama
En présence de Sylvain Perret
42 sommets gravis de 600 à 7000m d’altitude 25 pays traversés, 102.000m de dénivelé franchis. 11.000€ récoltés au profit de la lutte contre le cancer.
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
Slideshow Presentation
With Sylvain Perret in attendance
42 peaks climbed—ranging from 600 to 7,000 meters in elevation— 25 countries traversed, 102,000 meters of elevation gain. 11,000 raised to support the fight against cancer.
L’événement Aventures et découvertes Aux sommets du monde Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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