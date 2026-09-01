Aventures et découvertes Aux sommets du monde Le village Roussas

Informations pratiques

Roussas

Aventures et découvertes Aux sommets du monde

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Projection Diaporama

En présence de Sylvain Perret



42 sommets gravis de 600 à 7000m d’altitude 25 pays traversés, 102.000m de dénivelé franchis. 11.000€ récoltés au profit de la lutte contre le cancer.

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

Slideshow Presentation

With Sylvain Perret in attendance

42 peaks climbed—ranging from 600 to 7,000 meters in elevation— 25 countries traversed, 102,000 meters of elevation gain. 11,000 raised to support the fight against cancer.

L’événement Aventures et découvertes Aux sommets du monde Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes