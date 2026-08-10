UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roussas

TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN Le village Roussas

dimanche 13 septembre 2026 · Le village · Roussas

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le village
Adresse
Espace Culturel Saint Germain
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
12 Tarif réduit Adhérent

Roussas

TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Le programme proposé fait honneur à deux monuments de la Musique que sont les Trios de Beethoven et Brahms.
  .

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The program features two masterpieces of music: the trios by Beethoven and Brahms.

L’événement TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Roussas (Drôme)