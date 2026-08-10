TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN Le village Roussas

Informations pratiques

Roussas

TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le programme proposé fait honneur à deux monuments de la Musique que sont les Trios de Beethoven et Brahms.

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

The program features two masterpieces of music: the trios by Beethoven and Brahms.

L’événement TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes