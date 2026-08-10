TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN Le village Roussas
dimanche 13 septembre 2026 · Le village · Roussas
Informations pratiques
Roussas
TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le programme proposé fait honneur à deux monuments de la Musique que sont les Trios de Beethoven et Brahms.
.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The program features two masterpieces of music: the trios by Beethoven and Brahms.
L’événement TRIOS BRAHMS ET BEETHOVEN Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Roussas (Drôme)
- Apéro Patio x Le Bar by L’Ilot Halles Gourmandes Domaine de Grangeneuve Roussas 18 août 2026
- Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas 28 août 2026
- Ciné club Folles de joie Le village Roussas 8 septembre 2026
- Théâtre LES 39 MARCHES Le village Roussas 18 septembre 2026
- Aventures et découvertes Aux sommets du monde Le village Roussas 23 septembre 2026