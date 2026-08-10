Théâtre LES 39 MARCHES Le village Roussas

Informations pratiques

Roussas

Théâtre LES 39 MARCHES

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:20:00

Date(s) :

2026-09-18

Un pastiche théâtral explosif mêlant farce et thriller noir

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

An explosive theatrical pastiche blending farce and noir thriller

L’événement Théâtre LES 39 MARCHES Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes