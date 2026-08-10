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AGENDA · Roussas

Théâtre LES 39 MARCHES Le village Roussas

vendredi 18 septembre 2026 · Le village · Roussas

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le village
Adresse
Espace Culturel Saint Germain
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
12 Tarif réduit Adhérent

Roussas

Théâtre LES 39 MARCHES

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:20:00

Date(s) :
2026-09-18

Un pastiche théâtral explosif mêlant farce et thriller noir
  .

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

An explosive theatrical pastiche blending farce and noir thriller

L’événement Théâtre LES 39 MARCHES Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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