Théâtre LES 39 MARCHES Le village Roussas
vendredi 18 septembre 2026 · Le village · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Théâtre LES 39 MARCHES
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:20:00
Date(s) :
2026-09-18
Un pastiche théâtral explosif mêlant farce et thriller noir
.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
An explosive theatrical pastiche blending farce and noir thriller
L’événement Théâtre LES 39 MARCHES Roussas a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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