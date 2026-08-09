Ciné Club Frantz , film français de François Ozon Le village Roussas

Informations pratiques

Roussas

Ciné Club Frantz , film français de François Ozon

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29 21:53:00

Date(s) :

2026-09-29

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend chaque jour sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Cependant, ce jour-là, un jeune Français est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand.

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

In the aftermath of World War I, in a small German town, Anna visits the grave of her fiancé, Frantz, who died on the front lines in France, every day. However, on this particular day, a young Frenchman has come to pay his respects at the grave of his German friend.

L’événement Ciné Club Frantz , film français de François Ozon Roussas a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes