Ciné Club Frantz , film français de François Ozon Le village Roussas
mardi 29 septembre 2026 · Le village · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Ciné Club Frantz , film français de François Ozon
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29 21:53:00
Date(s) :
2026-09-29
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend chaque jour sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Cependant, ce jour-là, un jeune Français est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand.
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
In the aftermath of World War I, in a small German town, Anna visits the grave of her fiancé, Frantz, who died on the front lines in France, every day. However, on this particular day, a young Frenchman has come to pay his respects at the grave of his German friend.
L’événement Ciné Club Frantz , film français de François Ozon Roussas a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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