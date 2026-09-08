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AGENDA · Roussas

Ciné club Folles de joie Le village Roussas

mardi 8 septembre 2026 · Le village · Roussas

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le village
Adresse
Espace Culturel Saint Germain
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
5 Tarif réduit Adhérent

Roussas

Ciné club Folles de joie

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:00:00
fin : 2026-09-08 21:56:00

Date(s) :
2026-09-08

En Italie, deux patientes d’un institut pour femmes sujettes aux troubles mentaux parviennent à prendre la fuite…
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

In Italy, two patients at an institution for women with mental disorders manage to %E0 escape…

L’événement Ciné club Folles de joie Roussas a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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