Ciné club Folles de joie Le village Roussas
mardi 8 septembre 2026 · Le village · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Ciné club Folles de joie
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:00:00
fin : 2026-09-08 21:56:00
Date(s) :
2026-09-08
En Italie, deux patientes d’un institut pour femmes sujettes aux troubles mentaux parviennent à prendre la fuite…
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
In Italy, two patients at an institution for women with mental disorders manage to %E0 escape…
L’événement Ciné club Folles de joie Roussas a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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