Ciné club Folles de joie Le village Roussas

Informations pratiques

Roussas

Ciné club Folles de joie

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:00:00

fin : 2026-09-08 21:56:00

Date(s) :

2026-09-08

En Italie, deux patientes d’un institut pour femmes sujettes aux troubles mentaux parviennent à prendre la fuite…

.

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Italy, two patients at an institution for women with mental disorders manage to %E0 escape…

L’événement Ciné club Folles de joie Roussas a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes